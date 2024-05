Eigentlich leben Prinzessin Beatrice (35) und ihre Schwester Prinzessin Eugenie (34) von York ein vom royalen Trubel eher zurückgezogenes Leben, tauchen nur hie und da an offiziellen Anlässen auf. Sie waren nie Vollzeit-Royals und sind es nach wie vor nicht. Der Spagat zwischen Privatleben und royalen Pflichten ist kein einfacher, das mussten auch Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) feststellen. Die beiden entschieden sich am Ende, sich vom royalen Leben zurückzuziehen und in die USA auszuwandern.