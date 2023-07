Die Sussexes müssen sich neu ausrichten, um weiterhin ein Publikum anzusprechen. Elsby gibt allerdings zu bedenken, dass die Frage lautet: «Was können sie in fünf bis zehn Jahren anbieten?» Seine Einschätzung ist da momentan eher skeptisch, aber wer weiss, was die Zukunft bringt? Wenn sie ihre Ausrichtung ändern und sich von kurzfristigen Gewinnen lösen, könnten sie auch in Zukunft etwas Bedeutendes zu bieten haben.