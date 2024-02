Schweden-Umzug von Prinzessin Madeleine und Chris O'Neill liegt weiter auf Eis

Seitdem gibt es keine konkreten Infos, was das Umzugs-Thema betrifft. Es wurde viel über die Gründe spekuliert. Einer davon soll Chris selbst sein: Er soll nicht aus den USA wegziehen wollen. Diese Theorie verstärkt nun auch ein Palast-Insider, wie «Hänt» berichtet. «Prinzessin Madeleine und Chris O’Neill haben sich einfach nicht verstanden», soll dieser gesagt haben. Und weiter: «Wenn man ehrlich ist, sieht Chris die bevorstehende Abreise aus Florida als eine Tragödie an. Er geniesst die Sonne in Florida, den entspannten Lebensstil und die Freunde in den USA. Vor allem schätzt er es, in Pinecrest nicht so viel zu tun zu haben, wie er es in Stockholm haben wird.»