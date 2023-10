Ist Konkurrenz im Anmarsch?

Nicht nur William und Kate wollen künftig ihren Fokus auf Social Media verschärfen. Auch Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (42) wollen angeblich in die Sozialen Medien zurückkehren. Die einstige Schauspielerin verriet in einem Interview vor einer Weile: «Willst du ein Geheimnis wissen? Ich bin zurück…auf Instagram.» Ein offizieller Account steht bisher zwar noch aus, doch Fans dürfen hoffen. Denn Meghan soll sogar Pläne haben, ihren Lifestyle-Blog «The Tig» wieder zum Leben zu erwecken. Zudem soll die Amerikanerin immer wieder mit einem Comeback ins Filmbusiness liebäugeln. Man darf also offenbar gespannt sein, was da noch alles jenseits des grossen Teiches von den Sussexes kommt.