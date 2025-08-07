Werft den Prinzen endlich raus!

Drogen, Fetische und Sex-Orgien. Ein neues Skandalbuch enthüllt abscheuliche Details aus dem Leben von Prinz Andrew (65). Dass der jüngere Bruder des britischen Königs Charles III. nie ein Waisenknabe war, ist bekannt. Doch was jetzt der Historiker Andrew Lownie nach über 100 Interviews in seinem Buch «Entitled» schwarz auf weiss vorlegt, sprengt alles bisher Bekannte. Unser «RoyalTea»-Expertenduo Flavia Schlittler vom Blick und René Haenig von der Schweizer Illustrierten nehmen die Sex-Besessenheit des Duke of York unter die Lupe und kommen zu dem Schluss: «Der Prinz muss weg!»