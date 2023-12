Königin Silvia wird 80

Silvia Sommerlath wird nach Karin Mansdotter, der Frau von Erik XIV., und Desirée aus Frankreich, die den ersten Bernadotte-König geheiratet hatte, die dritte bürgerliche Königin von Schweden. Am Vorabend ihrer Hochzeit am 18. Juni 1976 sitzt Silvia an der Seite ihres Liebsten in der Loge der Königlichen Oper in Stockholm und lauscht der schwedischen Popgruppe Abba. Die in Barockkostümen auftretende Band widmet den neuen Song «Dancing Queen» ihrer künftigen Königin. Bei der Trauzeremonie tags darauf wirkt sogar Silvias Onkel, der Leipziger Theologieprofessor Ernst Sommerlath, mit.