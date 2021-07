Wie gefährlich werden seine Memoiren für die Royals?

Prinz Harry, 36, hat ein Buch angekündigt. In seinen Memoiren wolle er über sein Leben in der Öffentlichkeit berichten und Stationen wie seine Kindheit, seinen Militärdienst bis hin zu seinem Dasein als Vater und Ehemann näher beleuchten. «Ich schreibe dies nicht als Prinz, der ich geboren wurde, sondern als der Mann, der ich geworden bin», kündigte er am Montag auf der Webseite Archewell.com an. Er sei «zutiefst dankbar für die Gelegenheit, das zu teilen, was ich im Laufe meines bisherigen Lebens gelernt habe» und freue sich, «dass die Menschen einen Bericht aus erster Hand über mein Leben lesen, der genau und absolut wahrheitsgetreu ist». Das ist bisher über das Buchprojekt bekannt: