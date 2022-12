Wie geht es nach all den Enthüllungen mit Harry und Meghan weiter?

In ihren vergangenen Interviews mit «Vanity Fair» und «The Cut» sprach Meghan weniger über die Royals, was Low als Strategiewechsel deutet, dass sie sich künftig auf positivere Botschaften konzentrieren wollten. Bisher haben Harry und Meghan vor allem aus ihrer Verbitterung und ihrem Zorn gegen das britische Königshaus geschöpft, aber der Autor von «Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown» hofft, dass die zweifachen Eltern ihrem Ärger nun Luft gemacht haben und nach all den Enthüllungen nach vorne blicken können und ihr altes Leben endgültig hinter sich lassen.