Wie schlimm steht es um Kronprinzessin Mette-Marit?

Soll sich auf Lungentransplantation vorbereiten

Die gesundheitlichen Sorgen um Mette-Marit sind nicht neu. Bereits Ende 2025 hatte der Hof bekannt gegeben, dass sich ihre Lungenfibrose verschlechtert habe. Am 17. März 2026 wurde zudem bestätigt, dass sie voraussichtlich nicht am bevorstehenden Staatsbesuch in Belgien teilnehmen werde. Die seltene Erkrankung, die die Sauerstoffaufnahme der Lunge hemmt, hat laut dem Lungenfacharzt Olav Kåre Refvem bei der Kronprinzessin offenbar ein fortgeschrittenes Stadium erreicht. «Tragbare Geräte können lediglich unterstützen, doch nicht alle Atemprobleme der betroffenen Person beseitigen», so Refvem gegenüber «Dagbladet».