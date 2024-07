Das Gesamtbild zeigt eine Verbesserung

Auf dem ersten Bild fällt Morgenstern sofort «das Lächeln der beiden» auf: Die Augen lächeln mit «und es scheint echte Freude zu sein. Das kann mit ihrer Situation zu tun haben oder aber auch mit einem Scherz, der vom Fotografen gemacht wurde.» Weiter fügt er an: «Beide fixieren mit ihren Augen den gleichen Punkt, was den Eindruck einer intakten Beziehung verstärkt. Frederik von Dänemark legt den Arm um sie und hat sie zu sich gezogen. Dabei achtet sie genau darauf, dass ihr Kopf gerade ist. Sie neigt ihn nicht zu ihm. Diese Haltung kann ein wenig Distanz bedeuten, weil wir unseren Kopf ungerne in der Nähe von Personen haben, mit denen wir nicht ganz grün sind».