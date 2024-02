Stunden zuvor ist bereits Prinzessin Kate (42) aus derselben Klinik herausgeschmuggelt worden. Sie hat sich einer OP am Bauch unterziehen müssen. Es herrscht allerdings grosse Geheimniskrämerei am Hof, was genau den Eingriff bei der Ehefrau des Briten-Thronfolgers William (41) nötig machte. Auch da sorgt sich das Volk seit Wochen. Doch der Palast hält den Gesundheitszustand Kates komplett privat.