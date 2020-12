Wie symbolisch ist dieses Foto für die Zukunft?

Auf diese sieben Royals wolle die Queen die Zukunft der Monarchie bauen, ist die britische Zeitung überzeugt. Demnach sollen nun Veranstaltungen mit diesen acht hochrangigen Vertretern des britischen Königshauses geplant werden: «Sie arbeiten bereits an Möglichkeiten für das nächste Jahr und darüber hinaus. Sobald sie in der Lage sind, werden alle an Bord sein, um die verlorene Zeit auszugleichen», wird eine königliche, anonyme Quelle zitiert.