In den Moment, als die Queen auf Schloss Windsor wieder mit ihrem Ehemann Prinz Philip (†99) sowie ihren Eltern und ihrer Schwester vereint wurde, ertönte erneut die Melodie des Liedes auf einem Dudelsack und Queen Elizabeth II. wurde in ihre finale Ruhestätte hinabgelassen – um für immer zu schlafen. Der Titel des Stücks ist, was man ihr in diesem Moment wohl wünscht: Sleep, Dearie, Sleep – also «Schlaf, Liebes, Schlaf».