Wieso lässt sich Prinzessin Caroline von Hannover nicht scheiden?

Carolines Alltag am monegassischen Hof

Während ihr Bruder Fürst Albert also Monaco regiert, ist die Frage auch berechtigt, was seine ältere Schwester den lieben langen Tag so treibt. Als Fürstin Charlène von Monaco (47) krankheitsbedingt über ein Jahr lang ausfiel, sprang Caroline von Hannover für sie ein und regierte an der Seite ihres Bruders das Fürstentum. Das ist lange her. Was macht das mit Caroline von Hannover? «Gute Frage», so René Haenig. «Sie ist ja inzwischen auch schon 68 Jahre alt – also im Prinzip im Rentenalter. Sie wird es jetzt wahrscheinlich ruhiger nehmen, sich ihrer Philanthropie widmen – und bei Chanel shoppen.»