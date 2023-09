Wunsch des Prinzen

Will Meghan Harry daran hindern, ein Haus in Grossbritannien zu kaufen?

Den Schlüssel fürs Frogmore Cottage mussten sie abgeben, auf Schloss Windsor dürfen sie auch nicht übernachten. Prinz Harry und Meghan haben in England keine Bleibe mehr. Das möchte Harry nun ändern und sucht nach einem Haus in Grossbritannien – während Meghan ihn davon abhalten will.