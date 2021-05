William und Harry erheben schwere Vorwürfe gegen die BBC

Das Interview liegt zwar schon über ein Vierteljahrhundert zurück, wirbelt nach den neuesten Erkenntnissen nun aber wieder mächtig Staub auf. Prinz William, 38, nahm selbst Stellung zu den Untersuchungsergebnissen der BBC – und geizte nicht mit Kritik. «Das Interview hat zur Verschlechterung der Beziehung meiner Eltern beigetragen und hat seitdem unzählige andere verletzt», liess er sich zitieren. «Ich bin der Ansicht, dass die betrügerische Art und Weise, in der das Interview zustande kam, einen wesentlichen Einfluss auf das hatte, was meine Mutter sagte. Es ist unbeschreiblich traurig zu wissen, dass die Misserfolge der BBC erheblich zu ihrer Angst, Paranoia und Isolation beigetragen haben, an die ich mich aus den letzten Jahren mit ihr erinnere.»