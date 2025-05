William und Kate: Das Geheimnis ihrer Liebe

Jetzt haben sie das berüchtigte verflixte siebte Jahr schon zwei Mal hinter sich: Grossbritanniens Thronfolger Prinz William (42) und seine Frau, Prinzessin Catherine alias Kate (43), feierten ihren 14. Hochzeitstag. Zweisam – auf einer nicht ganz einsamen schottischen Insel namens Isle of Mull. Der Ort wurde von William mit Bedacht gewählt. Denn in Schottland nahm die Liebe zwischen ihm und Kate ihren Anfang. Zu Beginn der 2000er Jahre studierten beide an der University of St Andrews in Schottland. Für das Liebes- und Elternpaar ist der Ort die «Quelle einiger der glücklichsten Erinnerungen», wie William verrät.