William und Kate feuern die Lionesses an

Und nicht nur die vielen mitgereisten Fussballfans waren begeistert vom Aufritt der Lionesses, auch das britische Thronfolger Paar, Prinz William (41) und Prinzessin Catherine (41) können ihre Euphorie kaum zurückhalten. So schicken sie dem Team aus den Ferien eine Grussbotschaft und feuern die Spielerinnen an. «Wir feuern euch alle an @Lionesses! Viel Glück für die K.O.-Phase», kommentieren sie einen Beitrag der Mannschaft und setzen ein Fussball-Emoji dahinter. «Wir gehen in die K.O.-Runde. Die harte Arbeit geht weiter», hatte das Team zuvor auf Twitter geschrieben.