William und Kate gehen in Belize auf Tauchgang

Überschattet wird ihr Besuch in Jamaica allerdings von Protesten, bei denen viele Jamaicanerinnen und Jamaicaner die Queen und das britische Königshaus dazu auffordern, sich für die Geschichte zwischen dem karibischen Inselstaat und dem Vereinigten Königreich zu entschuldigen. Jamaica gehört dem Commonwealth an und war lange Zeit eine britische Kolonie, in der es im 18. und 19. Jahrhundert immer wieder zu Aufständen bezüglich der Sklaverei und der Behandlung entflohener und später befreiter Sklaven kam.