Seine Geburt war ein Medienspektakel

George wurde am 22. Juli 2013 im St. Mary‹s Hospital in London geboren – während Hunderte Fotografen vor dem Krankenhaus warteten. Seine Taufe fand am 23. Oktober 2013 in der Chapel Royal im St James›s Palast im engsten Familienkreis statt. Er war noch nicht einmal ein Jahr alt, als er seine Eltern im April 2014 auf seiner ersten Auslandsreise nach Australien und Neuseeland begleitete. Seit September 2022 besuchen er und seine Geschwister die Lambrook School in Berkshire.