William und Kate kehren dorthin zurück, wo ihre Liebe begann

Prinz William und Herzogin Kate begannen im September 2001 ihr Studium an der Eliteuniversität in Schottland. Bereits im zweiten Jahr ihres Studiums wohnten sie mit zwei weiteren Freunden in einer WG, ab Ende des Jahres 2002 waren sie ein Paar. Die Traumhochzeit folgte rund neun Jahre später, am 29. April 2011, in der Londoner Westminster Abbey. Mittlerweile hat das Herzogenpaar Cambridge zudem drei Kinder: Prinz George, 7, Prinzessin Charlotte, 6, und Prinz Louis, 3.