William und Kate: Mit den Kids auf nach Cardiff

Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) sind am 4. Juni nach Cardiff in Wales gereist. «Wir sind in Wales angekommen», verkündeten die Royals auf ihrem Twitter-Account. Das Paar freue sich darauf, dort heute einige der «talentierten Menschen» zu treffen, die dabei helfen, das Platinjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) «mit Stil» zu feiern. Die beiden sehen sich Proben für ein Konzert an, wie bereits im Vorfeld des Besuchs bekannt wurde.