William und Kate: Neues Bild von Prinzessin Charlotte

«@savebutterflies rufen uns alle dazu auf, diese unglaublichen Kreaturen zu zählen - nicht nur, weil sie wunderschön sind, sondern auch extrem wichtig. Hoffentlich können wir die Summe aus dem letzten Jahr übertreffen», schreibt das Paar weiter. Das Bild zeigt Prinzessin Charlotte in rosafarbenen Shorts und einem blauen T-Shirt mit einem Schmetterling in den Händen, den die Prinzessin mit interessierten Kinderaugen bestaunt. Auf zwei weiteren Fotos sieht man Nahaufnahmen der schönen Insekten auf lilafarbenen Blüten. Die Fotos wurden laut «Evening Standard» im Garten des Hauses der Cambridges in Norfolk aufgenommen.