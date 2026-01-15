William und Kate reisen nach Schottland

Wie die BBC berichtete, wird der Herzog von Sussex nach Grossbritannien reisen, um in einem Zivilprozess gegen den Verlag Associated Newspapers, der unter anderem die «Daily Mail» herausgibt, wieder vor Gericht auszusagen. Der Prozess, der Ende Januar beginnen soll, sofern es nicht vorher zu einer Einigung kommt, dreht sich um brisante Anschuldigungen. Prinz Harry und weitere prominente Kläger werfen dem Verlag vor, Informationen auf unrechtmässige Weise beschafft zu haben. Zu den Mitklägern gehören unter anderem Popstar Sir Elton John (78) und Schauspielerin Liz Hurley (60).