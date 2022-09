William und Kate sind jetzt der Prinz und die Prinzessin von Wales

Mit Herzogin Kate an seiner Seite «werden unser neuer Prinz und unsere neue Prinzessin von Wales, unseren nationalen Austausch weiter inspirieren und leiten und dazu beitragen, dass wichtige Dinge in den Mittelpunkt rücken und Hilfe geleistet werden kann», sagte der Monarch. In diesem Zusammenhang liess König Charles III. auch seinen zweiten Sohn Prinz Harry (37) und Ehefrau Herzogin Meghan (41) nicht unerwähnt: «Ich möchte auch meine Liebe zu Harry und Meghan zum Ausdruck bringen, während sie ihr Leben im Ausland weiter aufbauen.»