William und Kate veröffentlichen private Bilder

Wie sich das Thronfolgerpaar auf den Weg machte...

Auch das Prinzenpaar von Wales hat in seinen sozialen Netzwerken Bilder und einen Videoclip geteilt. Dieser zeigt süsse Momente der Familie, bevor die Öffentlichkeit in der Westminster Abbey erstmals einen Blick auf sie werfen konnte. So ist zu sehen, wie Prinz William seine Tochter Charlotte (8) und Sohn Louis (5) zu den Fahrzeugen bringt, mit denen sie zum Krönungsgottesdient fuhren.