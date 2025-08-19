William und Kate wollen aus Erziehungsfehlern lernen

Kindererziehung ist Sache der Eltern. Bei den Royals ist das nicht viel anders: Das royale Protokoll gibt zwar einige Verhaltensregeln und Traditionen vor, eingehalten werden aber bei weitem nicht alle. Wir erinnern uns: Beim «Royal Blooding» hat Prinzessin Kate (43) ein Machtwort gesprochen und ihre Kinder von der altbewährten Jagdtradition verschont. Eben diese Tradition hat Prinz Harry (40) übrigens in seinem Buch «Spare» als ein traumatisierendes Erlebnis seiner Teenagerzeit beschrieben, aber mehr dazu später.