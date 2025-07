William und Kate wollen in eine Burg zügeln

Marlbourough College geniesst ebenfalls einen exzellenten Ruf, gilt jedoch als etwas familiärer als Eton. Nebst Mama Kate hat auch deren Schwester Pippa Matthews (41) dieses College besucht. Was die Kosten betrifft, so belaufen sie sich in Eton auf etwa 58'000 Franken, in Marlborough auf gut 51'000 Franken pro Jahr. Bei beiden Schulen gilt eine Internatspflicht, wobei sie beim Marlborough College etwas flexibler gestaltet werden kann als bei Eton.