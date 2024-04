Zu sehen gibt es ein bisher unveröffentlichtes Hochzeitsbild, auf dem beide überglücklich in die Kamera strahlen. «Heute vor 13 Jahren», heisst es schlicht darunter. Bereits in den ersten 30 Minuten sammelte der Post über 300.000 Gefällt–mir–Klicks. Auch die Fotografin des Bildes, Millie Pilkington, meldete sich zu Wort. «Alles Gute zum Hochzeitstag! Ich kann es kaum glauben, dass das schon 13 Jahre her ist. Ich erinnere mich noch gut an diesen Moment. Ich sende auch so viel Liebe an diesem besonderen Tag.»