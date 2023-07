Körpersprache-Expertin sieht Zeichen eines liebevollen Paares

Davon will Körpersprache-Expertin Judi James nichts wissen. Sie analysierte nun das Verhalten des Prinzen und der Prinzessin von Wales am Royal Ascot und kommt zu dem Schluss: Alles in Ordnung. Ihr sei aufgefallen, dass sich Gesten der Zuneigung in letzter Zeit bei den dreifachen Eltern häufen. Als Beobachtungs-Objekt zog Judi James diesmal einen Clip von der Veranstaltung hinzu, in dem Kate ihre Hand auf den Rücken ihres Ehemannes legt und diese dann sogar Richtung Po wandern lässt. Ob sie Williams Allerwertesten tatsächlich tätschelt, ist nicht zu erkennen, aber die Expertin sagt gegenüber dem «Express»: «Das Po-Tätscheln suggeriert in der Regel körperliche Anziehung oder Anerkennung.»