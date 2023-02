William und Kates Titel sind jetzt offiziell

Die Bekanntmachung im Wortlaut: «In Übereinstimmung mit der Anweisung SEINER MAJESTÄT DES KÖNIGS haben Patentbriefe das Grosse Siegel des Königreichs erhalten, datiert auf den 13. Februar 2023 zur Ernennung Seiner Königlichen Hoheit Prinz William Arthur Philip Louis, Herzog von Cornwall Rothesay und Cambridge, Earl of Carrick und Strathearn, Baron von Renfrew, Baron Carrickfergus, K.G., K.T., Lord of the Isles und Prinz und Grosser Haushofmeister von Schottland, PRINCE OF WALES und EARL OF CHESTER.»