Prinz William, 38 und Herzogin Kate, 39 haben am 5. Mai überraschend einen eigenen YouTube-Kanal gestartet. «Wir sind jetzt bei YouTube», kündigen sie freudig bei Twitter an. Ihr erstes Video ist ein kurzer Zusammenschnitt, der in 25 Sekunden vor allem Material von öffentlichen Auftritten des Paares zeigt und den Titel «Willkommen auf unserem offiziellen YouTube-Kanal» trägt.