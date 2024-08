Kronprinz Haakon äusserte sich nun erstmals zu dem Skandal, der weit über das verstörende Foto hinausgeht. Marius Borg Høiby wurde im August in der norwegischen Hauptstadt Oslo verhaftet, nachdem er seine Freundin im Drogen- und Alkoholrausch angegriffen, geschlagen und gewürgt hatte. Dabei zerstörte er ihre Wohnung, rammte ein Messer in die Wand und bedrohte sie anschliessend am Telefon.