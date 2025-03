Wird die Kronprinzessin je Königin?

Das Partygirl und der Traumprinz

Märchenhaft begann es einst zwischen der Kellnerin und Königssohn Haakon: Kennenlernen im Juli 1999 auf dem Quart-Musikfestival (zu den Headlinern zählten Bands wie Marilyn Manson, Placebo, Skunk Anansie und Massive Attack) in Mette-Marits Heimatstadt Kristiansand. Verlobung im Dezember 2000. Und die Hochzeit am 25. August im Osloer Dom: Mit den Worten «Ich war noch nie so schwach und so stark. Mette-Marit, ich liebe dich» machte der Thronfolger das Partygirl zu seiner Frau. Kurz vor der Vermählung erzählte Mette-Marit an einer Pressekonferenz unter Tränen von ihrer eigenen wilden Vergangenheit – und distanzierte sich von Drogen.