Wird Harry am Geburtstag zum Partyprinzen?

Der Herzog von Sussex wolle nach den stressigen vergangenen Monaten endlich wieder einmal «Dampf ablassen», wollen Insider gegenüber dem Magazin «Heat» wissen. Darum plane Harry eine Party für seinen Geburtstag, die seiner Frau Herzogin Meghan (42) Sorgen bereite. «Harry hat eine Männerparty in Las Vegas oder Mexiko vorgeschlagen, aber Meghan hat ihm gesagt, dass das aus PR-Sicht Wahnsinn sei», so die Quelle gegenüber dem Boulevard-Magazin. Die Herzogin mache sich Sorgen, dass Harry in so einem Setting in alte Muster verfalle und so sein und ihr Image aufs Spiel setzen könnte. «Sie ist besorgt, dass sie in den sozialen Medien und in der Presse in Stücke zerrissen werden könnten.»