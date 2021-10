Wie steht es wirklich um die Gesundheit der Queen? Der Palast teilte laut BBC mit, dass die 95-Jährige nach der Nacht in der Klinik in guter Verfassung sei und bereits am Donnerstagnachmittag wieder kleinere Pflichten wahrgenommen habe. Der Krankenhausaufenthalt habe lediglich praktische Gründe gehabt.