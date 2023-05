Moderator Hugh Bonneville (59), der durch die Serie «Downton Abbey» und die «Paddington»-Filme bekannt ist, wandte sich zu Beginn der Show an die königlichen Gäste und würdigte die Liebe des Königs zur Kunst. Er scherzte, er sei «der Künstler, der früher als Prince bekannt war» – eine Anspielung auf den einstigen Spitznamen des verstorbenen Sänger Prince (1958-2016) und Charles' langjährigen Titel als Prinz von Wales. Zu den musikalischen Darbietungen zählten die Opernsänger Andrea Bocelli (64) und Sir Bryn Terfel (57), die gemeinsam «You'll Never Walk Alone» performten, sowie Olly Murs (38), der «Dance with Me Tonight» zum Besten gab. Nicole Scherzinger (44) sang «Reflection» aus dem Disney-Film «Mulan», während der Pianist Lang Lang (40) spielte. Die nigerianische Sängerin Tiwa Savage (43) wählte den Titel «Keys to the Kingdom».