Zara und Mike Tindall würden gerne am anderen Ende der Welt wohnen

Der Sehnsuchtsort des Paars hat eine Geschichte

Dass es dem seit 2011 verheirateten Paar in Australien so gut gefällt, könnte mehr als ein Zufall sein. Vielleicht haben die beiden immer noch die rosarote Brille auf, wenn sie an ihre erste Begegnung denken, die tatsächlich in einer Bar in Sydney stattfand. Der Sehnsuchtsort von Zara und Mike Tindall hat also auch einen tieferen Ursprung.