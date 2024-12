Zwei Royals verhindern Harrys Comeback

Und jetzt? Prinz Harry setzt auf die «Invictus Games», einen internationalen Sportwettkampf für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten. Letzten Herbst wurde er in Düsseldorf ausgetragen, was den Steuerzahler über 40 Millionen Euro gekostet hat. Um den Event populär zu halten, reist Harry um die Welt, auch für neue Austragungsorte. Immer öfter ohne Meghan fliegt er auch zurück nach London. Zu seinen Stiftungen, nicht zu seiner Familie. Katie Nicholl (36) von «Vanity Fair» sagt in der Doku: «Das Vertrauen in Harry ist zerstört. König Charles will ihn nicht mehr, Prinz William wird das niemals zulassen [, dass er an den Hof zurückkehrt].»