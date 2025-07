Diese Geste scheint sogar Grummelprinz Oscar ein Lächeln ins Gesicht gezaubert zu haben. Fröhlich stehen die sechs also im Garten und strahlen in die Kamera. Kronprinzessin Victoria trägt ein hübsches Blumenkleid und weisse Sandalen, ihre Tochter Prinzessin Estelle entschied sich ebenfalls für ein gemustertes Kleid, verzichtete aber auf Schuhe – sicher nur vorerst im Garten. Prinz Daniel zeigt sich ungewohnt leger im lockeren Hemd, welches er ausserhalb der Hose trägt. Die Krawatte liess er weg. Und Prinz Oscar zeigt sich im dunkelblauen Poloshirt und kurzer Hose. Am Victoriatag strahlt die Sonne also offenbar mit der Königsfamilie um die Wette.