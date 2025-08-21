Schweizer Illustrierte Logo

Marius Borg Høiby, Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit, muss sich bald vor Gericht verantworten. Die Vorwürfe sind happig: Vergewaltigungen, Gewalt und Drogen.  
Königlicher Podcast «RoyalTea»

Zoff um Rüpel-Royal mit Diplomatenpass

Das «schwarze Schaf» am norwegischen Königshof Marius Borg Høiby lässt unser «RoyalTea»-Expertenduo rot sehen: Wieso wurde der üble Bursche über Jahre hinweg durch Immunität geschützt? Und kann seine Mutter Mette-Marit nach all den Skandalen um ihren Sohn noch je Königin werden?

Das Zoff-O-Meter ist bei unserem «RoyalTea»-Expertenduo Flavia Schlitter und René Haenig am Anschlag. Dass Norwegens Royal-Rüpel Marius Borg Høiby (28) jahrelang diplomatische Immunität genoss, sorgt für ordentlich Gesprächszoff. Bald muss sich der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) vor Gericht verantworten. Die Anklagepunkte sind happig: Vergewaltigung, Gewalt und Drogen. War er bisher durch seinen Diplomatenpass geschützt? Und warum ist er ihn erst jetzt los?

Ausserdem: Hat Marius' Mutter Mette-Marit unsere Royal-Experten aus ihrem Instagram-Account gekickt? Und was haben Prinz William (43) und Kate (43) mit einem Haus-Rauswurf in Grossbritannien zu tun? Diesen Fragen gehen wir in Folge 31 unseres Podcasts «RoyalTea» auf den Grund.

Von René Haenig vor 13 Minuten
