Zoff um Rüpel-Royal mit Diplomatenpass

Das Zoff-O-Meter ist bei unserem «RoyalTea»-Expertenduo Flavia Schlitter und René Haenig am Anschlag. Dass Norwegens Royal-Rüpel Marius Borg Høiby (28) jahrelang diplomatische Immunität genoss, sorgt für ordentlich Gesprächszoff. Bald muss sich der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) vor Gericht verantworten. Die Anklagepunkte sind happig: Vergewaltigung, Gewalt und Drogen. War er bisher durch seinen Diplomatenpass geschützt? Und warum ist er ihn erst jetzt los?