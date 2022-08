Glückliche Zeiten in der WG

So wohnte Lady Diana, bevor ihr Leben zur Tragödie wurde

Das Leben von Lady Di ist eine tragische Geschichte. Ihre Ehe war von Anfang an unglücklich, die Paparazzi verfolgten sie auf Schritt und Tritt und sie starb in einem schrecklichen Autounfall. Doch vor all diesen Ereignissen gab es eine Zeit, in der Diana unbeschwert und glücklich war – in einer WG in London.