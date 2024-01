Das Porträt wird in Madrid ausgestellt

Das Jubiläums-Porträt wird vielleicht im Schlafzimmer von Felipe und Letizia auf dem Nachttisch stehen – aber nicht nur da. Es wird auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und im Hauptsitz der Banco de España an der Plaza de Cibeles in Madrid ausgestellt. Aufgenommen wird das Foto in wenigen Tagen im Zarzuela Palast in der spanischen Hauptstadt, wie die Zeitung «El País» berichtet.