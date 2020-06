Zum Schulabschluss überkommt Mette-Marit der Mutterstolz

Doch bis dahin dürfte noch ein bisschen Zeit bleiben, um eine Ausbildung oder ein Studium anzugehen. Für Letzteres könnte sich Ingrid Tipps bei den eigenen Eltern holen. Ihr Vater Kronprinz Haakon hat gleich zwei Studiengänge absolviert: Zum einen studierte er Politikwissenschaften an der Universität von Berkeley und machte den Master in Internationaler Politik an der London School of Economics. Zudem studierte er auch Jura an der Universität Oslo.