King Charles III. lädt Personen aus dem Volk zur Krönung ein

Die Krönung von King Charles III. (74) am 6. Mai in der Londoner Westminster Abbey wird ohne Zweifel ein Jahrhundertereignis. Die Einladungen waren selbst unter Royals und solchen, die sich als deren engster Kreis betrachten, heiss begehrt. Wer bei einem solch exklusiven Ereignis auf der Gästeliste steht, ist ohne Frage wichtig. Doch einige wenige Personen dürfen sich nun zu den Glücklichen zählen, die weder Rang noch Namen haben, sondern zum sozusagen einfachen Volk gehören. Doch wer sind sie und was haben sie Aussergewöhnliches geleistet, um mit einer Einladung geehrt zu werden?