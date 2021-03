Queen Elizabeth II., 94, wurde mit zwei neuen Corgi-Welpen beschenkt. Sie sollen die Monarchin von den aktuellen Sorgen ablenken. Zum einen ist ihr Ehemann, Prinz Philip, 99, nach wie vor im Krankenhaus. Ausserdem steht in der Nacht von Sonntag auf Montag die Ausstrahlung des Oprah-Interviews von ihrem Enkel, Prinz Harry, 36, und dessen Frau, Herzogin Meghan, 39, an, in dem die Royals deutlich kritisiert werden dürften.