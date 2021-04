Während der offiziellen Trauerphase sprach die Queen in einem Statement über den Verlust ihres Mannes. Elizabeth II. feierte am 21. April ihren 95. Geburtstag und veröffentlichte dazu eine Erklärung, in der es hiess, die königliche Familie befinde sich «in einer Zeit großer Trauer». Die Botschaften nach dem Tod von Prinz Philip seien ein «Trost» für sie gewesen, so die Monarchin. In dem ersten Statement nach der Beerdigung ihres Ehemannes am 17. April dankte sie den Menschen auf der ganzen Welt für ihre «Freundlichkeit».