Die Monarchin bedauere, dass sie deshalb einen Termin am 13. November nicht wahrnehmen könne. Ihre Majestät sei aber fest entschlossen, an einem Gedenkgottesdienst im Rahmen des Remembrance Sunday am 14. November teilzunehmen. Die Ärzte der Königin ordneten diese erneute Ruhe als «Vorsichtsmassnahme» an, erklärte eine anonyme Quelle der Tageszeitung. Queen Elizabeth II. befinde sich demnach weiterhin in guter Verfassung.