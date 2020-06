Zwischen Margrethe II. und Elizabeth II. liegen Welten

Der Kleiderstil von Queen Elizabeth II. und Königin Margrethe II. unterscheidet sich doch ziemlich. Während die Queen häufig im unifarbenen Kostüm inklusive passender Kopfbedeckung unterwegs ist, mag es Margrethe II. farbenfroh und bunt gemustert. Das Staatsoberhaupt von Dänemark ist bekannt für seinen eigenwilligen und sehr persönlichen Kleidergeschmack. In einem früheren Interview betonte Margrethe II. einst, dass sie sich so auffällig kleidet, weil sie in einem Raum sichtbar sein und als Fixpunkt gelten will. Das gelingt ihr auch mit stolzen 80 Jahren noch, wie mehrere Porträts aus den letzten Jahren zeigen.