Fairer Lohn?

Bei einem Medianlohn in London von 44’370 Pfund (50’569 Franken) kann man darüber streiten, ob die Löhne, die König Charles seinen Angestellten zahlt, gerechtfertigt sind. Es kommt dabei auch immer auf die entsprechende Position an. Wenn einer dieser Jobs allerdings attraktiv klingt, kann man sich die Anforderungen ganz einfach auf der Website theroyalhoushold.tal.net ansehen und sich bewerben. Eine Anstellung beim König von Grossbritannien würde sich auf dem Lebenslauf in jedem Fall gut machen.